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Співробітники ДСНС врятували від вогню півтори тисячі гектарів зернових і ліквідували 280 пожеж

Також розмінували близько 50 тисяч гектарів угідь у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Співробітники ДСНС врятували від вогню півтори тисячі гектарів зернових і ліквідували 280 пожеж
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Цього літа українські рятувальники врятували від вогню 1,5 тисячі га зернових.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також вогнеборці ліквідували 280 пожеж на сільгоспугіддях загальною площею понад 5 тисяч гектарів.

Найбільше займань трапилося на полях Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини та Запорізької області.

Також піротехніки ДСНС вже розмінували близько 50 тисяч гектарів у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, нещодавно біля Чорнобаївки на Херсонщині росіяни обстріляли поле з урожаєм, у результаті згоріло майже 200 гектарів посівів зернових. А на іншому полі через обстріли окупантів було знищено половину зернових.

Також рашисти цілеспрямовано обстріляли пшеничні поля на Харківщині. Загорілося 60 га, близько 66 га пшениці вдалось врятувати.

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