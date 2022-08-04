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"Повернись живим" передав захисникам 150 тактичних аптечок і 410 додаткових сертифікованих турнікетів

"Наразі наші фахівці опрацьовують запити військових, щоб передати решту тим підрозділам, які цього найбільше потребують", - зазначили у фонді.

"Повернись живим" передав захисникам 150 тактичних аптечок і 410 додаткових сертифікованих турнікетів
Фото: Facebook/Повернись живим

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" із партнерами передали українських захисникам тактичні аптечки й додаткові сертифіковані турнікети.

Про це повідомили на Facebook-сторінці фонду.

Вартість придбаної допомоги бійцям - 28 015 доларів США.

"Завдяки партнерству з Roman Guliak та фундацією Heal Our Heroes Ukraine (https://www.healourheroes.com) передали захисникам українського Півдня та Сходу 150 тактичних аптечок стандарту IFAK та 410 додаткових сертифікованих турнікетів...", - розповіли у фонді.

Фото: Facebook/Повернись живим

Тим часом Heal Our Heroes зібрали кошти, придбали та доставили зі США партію з 900 аптечок натівського зразка, а також 410 турнікетів вартістю 122 665 доларів. 

"Наразі наші фахівці опрацьовують запити військових, щоб передати решту тим підрозділам, які цього найбільше потребують", - підкреслили у "Повернись живим".

Фото: Facebook/Повернись живим

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" і виробник Bayraktar підписали меморандум про подальше партнерство.

Раніше фонд першим в Україні придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2.

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