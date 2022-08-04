У Маріуполі почались захворювання на гостру кишкову інфекцію, - Андрющенко

Минулого тижня в Маріуполі на наявність гострої кишкової інфекції були обстежені 23 людини. З них офіційно захворювання підтвердили у 17 осіб, половина з них діти.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідемзагрози самі дані вказують на інше. Маріупольці – будьте обережні, кип’ятить воду, не вживайте прострочені продукти та мийте руки”, - написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти досі не склали перелік будівель, які мають бути демонтовані.

Натомість вони намагаються зносити будинки без попередження, надання мешканцям часу на виїзд та заміну житла. При цьому є випадки розкрадання майна людей.

Наразі основний район такої зачистки – Лівобережний, на пр. Меотиди окупанти планують знести всі будинки, навіть ті, що вціліли.

“Мотивація від російських підрядників за межою розуміння – ми не можемо залишити два дома, якщо знесемо навколо 8-10. Воно буде виглядати некрасиво. Вся турбота про Маріуполь в одній фразі – картинка понад усе. Але люди продовжують свою боротьбу за домівки, поки - успішно”, - наголосив Андрющенко.

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі російські окупанти пробують ремонтувати зруйновані власними обстрілами будинки, однак це більше нагадує ілюзію відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.