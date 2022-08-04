Росія почала обстрілювати більше областей переналаштованими ЗРК С-300, - СтратКом ЗСУ

"У цих ракет точність або катастрофічно ніяка, або досить висока. Все залежить від присутності елемента наведення - цілепокажчика".

Росія почала частіше застосовувати переналаштовані зенітно-ракетні комплекси С-300. Якщо раніше центрами обстрілів були Миколаївська та Харківська області, то тепер сюди додалася і Запорізька.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

СтратКом зазначає - це викликано дефіцитом ракет так званого "тактичного" і "оперативно тактичного" рівня. Йдеться про "Точку-У" та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

"Переналаштована ракета С-300 парадоксальна штука. У цих ракет точність або катастрофічно ніяка, або досить висока. Все залежить від присутності елемента наведення - цілепокажчика, яким може бути БПЛА, або навідник. Немає наведення – точність як у Х-22, є наведення – як у КР Калібр", - пояснили в управлінні.

Оскільки в більшості випадків ніякого наведення немає, то обстріли населених пунктів такими ЗРК наносять більше шкоди - ракета має величезну кількість вражаючих елементів.

"Так, з одного боку, це демонструє те, наскільки видихається "друга" армія у світі. Згадати хоча б танки Т-62, ПТ-76, ракети Х-22 та гаубиці Д-20. З іншого боку, вони шукають шляхи виходу з ситуації, що склалася, і ці шляхи супроводжуються примітивними, обмеженими в можливостях окупантів, але не менш жахливими за своєю небезпекою для життя людей рішеннями", - зазначили в СтратКомі.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в Харківській області було зафіксовано чотири пуски ворожих ракет (імовірно ЗРК С-300) з напрямку Бєлгорода по Харкову.

Були також "прильоти" у Запоріжжі та Запорізькому районі.