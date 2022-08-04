РФ розповсюджує фейк, що окупанти піддаються тортурам в українському полоні, – ЦПД

У Міністерстві оборони Росії поширюють фейки про те, що понад 80% військових країни-агресора, що повернулися з українського полону, зазнали фізичного насильства.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Україна нібито “не дотримується норм міжнародного права, мають місце тортури над військовополоненими, ненадання меддопомоги, позасудові розстріли, а також вимагання винагороди в родичів”.

Також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що “Київ продовжує брати гроші за транзит газу, хоч і називає рф агресором”. Водночас “Україна створює перешкоди для постачання російського газу до Європи під вигаданими приводами, а ситуація з постачанням газу до ЄС є напруженою винятково через санкції проти Росії”.

Окрім того, окупанти дезінформують світ заявою про те, що саме Україна “наполягла на тому, щоб військовополонені були розміщені у СІЗО в Оленівці”.

“Таким чином Київ хотів прибрати виконавців його злочинів проти власного народу, а удар по СІЗО було завдано після того, як полонені почали свідчити”, – цитує ЦПД російських посадовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії розповсюджує фейк про дезертирство українських військових у центральні та західні регіони країни.