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За добу від російських обстрілів загинули 16 осіб, - Єнін

Поранення отримали десятки українців.

За добу від російських обстрілів загинули 16 осіб, - Єнін
Фото: facebook/Eugene Enin

Лише впродовж минулої доби до Нацполіції надійшла інформація про обстріли російськими військовими 30 населених пунктів України, внаслідок яких 16 осіб загинули, десятки отримали поранення

Про це повідомив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін в ефірі телемарафону. 

“Обстановка лишається вкрай напруженою в Донецькій області, продовжують нещадно обстрілювати Миколаївщину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину і Херсонщину”, - розповів Єнін. 

Від додав, що за минулу добу піротехніки ДСНС знайшли та знищили близько 174 тис. вибухонебезпечних предметів.  

Нагадаємо, сьогодні після обіду росіяни двічі накрили вогнем з "ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих обстрілів окупантів загинула 70-річна жінка, один чоловік також був поранений.

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