Захисники України завдали відчутних ударів окупантам на Херсонщині, - Завітневич

Українські захисники знищили два ворожих склади боєприпасів у Херсонській області.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.
Він зазначив, що українські бійці знищили:
- 19 російських військових;
- мобільну станцію супутникового зв’язку;
- протитанковий ракетний комплекс;
- два автомобілі;
- польові склади в Чорнобаївці й Бериславі.
Нагадаємо, у Донецькій області, у зоні відповідальності 231 Дніпровського батальйону ТрО, було знищено БМП-3 російських окупантів.
А раніше українські морські піхотинці вивели з ладу ворожий танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".