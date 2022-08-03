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Захисники України завдали відчутних ударів окупантам на Херсонщині, - Завітневич

У росіян поменшало особового складу та техніки.

Захисники України завдали відчутних ударів окупантам на Херсонщині, - Завітневич
Фото: Олександр Завітневич

Українські захисники знищили два ворожих склади боєприпасів у Херсонській області

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич

Він зазначив, що українські бійці знищили:

  • 19 російських військових; 
  • мобільну станцію супутникового зв’язку;
  • протитанковий ракетний комплекс;
  • два автомобілі; 
  • польові склади в Чорнобаївці й Бериславі. 

Нагадаємо, у Донецькій області, у зоні відповідальності 231 Дніпровського батальйону ТрО, було знищено БМП-3 російських окупантів.

А раніше українські морські піхотинці вивели з ладу ворожий танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".  

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