Захисники України завдали відчутних ударів окупантам на Херсонщині, - Завітневич

У росіян поменшало особового складу та техніки.

Українські захисники знищили два ворожих склади боєприпасів у Херсонській області.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

Він зазначив, що українські бійці знищили:

19 російських військових;

мобільну станцію супутникового зв’язку;

протитанковий ракетний комплекс;

два автомобілі;

польові склади в Чорнобаївці й Бериславі.

Нагадаємо, у Донецькій області, у зоні відповідальності 231 Дніпровського батальйону ТрО, було знищено БМП-3 російських окупантів.

А раніше українські морські піхотинці вивели з ладу ворожий танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".