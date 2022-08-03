Центр "ЯМаріуполь" запрацює завтра у Кривому Розі

4 серпня відкриють новий центр "ЯМаріуполь" у Кривому Розі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.

Центр запрацює на вулиці Героїв АТО.

"Наша супер команда активно підготувалася. Від облаштування робочого місця, локацій-підтримки до розвантаження гуманітарних наборів. Наші фахівці заряджені на позитив та готові підтримати кожного. Бо тут маріупольці працюють для маріупольців, бо тут зрозуміють як ніде", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, послугами центрів "ЯМаріуполь" скористалося майже 100 тисяч маріупольців. Наразі в Україні функціонують 10 таких центрів, планують відкривати нові.

Наприкінці червня в Івано-Франківську відкрили вже сьомий центр підтримки "ЯМаріуполь". Раніше запрацювали організації у Кропивницькому, Хмельницькому, Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці.