Окупанти депортують до Росії жителів селища на Харківщині

Донецькі найманці росармії примусово вивозять до РФ жителів селища Козача Лопань на Харківщині.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
"Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до палаточних таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії", - зазначили в прокуратурі.
За цим фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
В прокуратурі повідомили, що всі дані перевіряються. Надалі матеріали передадуть в обласне управління Служби безпеки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів.
Станом на 1 серпня є інформація про щонайменше 5754 дітей, нелегально депортованих до Росії.