Окупанти депортують до Росії жителів селища на Харківщині

За цим фактом обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Донецькі найманці росармії примусово вивозять до РФ жителів селища Козача Лопань на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до палаточних таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії", - зазначили в прокуратурі.

За цим фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

В прокуратурі повідомили, що всі дані перевіряються. Надалі матеріали передадуть в обласне управління Служби безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів.

Станом на 1 серпня є інформація про щонайменше 5754 дітей, нелегально депортованих до Росії.