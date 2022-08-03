Одеський суд відправив під арешт російського моряка через заклики вбивати полонених українців

Два місяці моряк має побути під вартою.

Приморський райсуд Одеси санкціонував арешт російського моряка, який виправдовував у соцмережах агресію РФ, закликав приєднуватись до Росії. Все це, а також заклики вбивати полонених українців, він робив, перебуваючи на території Одеського порту.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

“Застосувати до підсудного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ “Одеський слідчий ізолятор” строком до 60 днів в межах строку досудового розслідування”, - йдеться в ухвалі головуючого на засіданні судді Віктора Іванова.

Уродженець Горьковської області РФ працював старшим помічником капітана на балкері Comet під прапором Ліберії. Протягом 15 - 24 липня він писав антиукраїнські коментарі під постами різних телеграм-каналів.

“Використовуючи нікнейм, у telegram-каналі підозрюваний здійснював публічні заклики та розповсюдження матеріалів із закликами до умисних дій, вчинених з метою зміни меж території України та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України”, - вказано в ухвалі суду.

Під час обговорення теми українських полонених росіянин написав “Кончать их там же, да и делов!”.

Підсудний категорично заперечував своє авторство цих антиукраїнських коментарів, та посилався на поламку мобільного телефона.

Суд відхилив клопотання адвоката підсудного та відправив його під варту на 60 діб.

Слідчий суддя врахував, що підозрюваний є громадянином РФ, війська якої ведуть бойові дії проти ЗСУ на відстані 100 км від Одеси, і те, що є ризик "переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду".

Нагадаємо, СБУ викрила і затримала членів агентурної мережі російської ФСБ, які працювали в декількох областях нашої держави.