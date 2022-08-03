Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ГоловнаСвіт

Великобританія може виділити Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів для посилення захисту Збройних сил

2,3 мільярда планують скерувати на фінансування військових контрактів, а решту - для проєктів із реконструкції інфраструктури.

Великобританія може виділити Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів для посилення захисту Збройних сил
Фото: armyinform.com.ua

Британія може виділити Україні фінансову допомогу в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінігів для посилення захисту ЗСУ, повідомляє Sky News.

Міністр фінансів Великобританії Надхім Захаві звернувся до уряду з листом, у якому запропонував тимчасову підтримку кредитних ліній, які дозволять британським експортерам допомогти захистити і відбудувати Україну.

2,3 мільярда планують скерувати для фінансування військових контрактів, які визначить українська влада. Решту коштів (700 млн фунтів) піде на проєкти реконструкції.

У листі Захаві йдеться, що підтримка угоди залежить від вирішення юридичних питань, пов’язаних із "сумісністю цих об’єктів з нашими міжнародними зобов’язаннями щодо контролю за субсидіями".

"Очевидно, що Україна - це ринок з високим ризиком для комерційної діяльності, і ми повинні визнати, що ризик збитків є значним", – зауважив міністр фінансів.

Для цього треба продовжувати зменшувати збитки казначейства, наскільки це розумно можливо, зазначив Захаві.

Нагадаємо, в липні міністр оборони Бен Воллес заявив, що Великобританія надішле Україні ще більше озброєння, зокрема безпілотників та протитанкових комплексів.

Вчора в українському Міноборони повідомили, що Великобританія готова посилювати співпрацю з Україною, аби протидіяти російській пропаганді, інформаційним спецопераціям.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також