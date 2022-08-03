Великобританія може виділити Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів для посилення захисту Збройних сил

2,3 мільярда планують скерувати на фінансування військових контрактів, а решту - для проєктів із реконструкції інфраструктури.

Британія може виділити Україні фінансову допомогу в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінігів для посилення захисту ЗСУ, повідомляє Sky News.

Міністр фінансів Великобританії Надхім Захаві звернувся до уряду з листом, у якому запропонував тимчасову підтримку кредитних ліній, які дозволять британським експортерам допомогти захистити і відбудувати Україну.

2,3 мільярда планують скерувати для фінансування військових контрактів, які визначить українська влада. Решту коштів (700 млн фунтів) піде на проєкти реконструкції.

У листі Захаві йдеться, що підтримка угоди залежить від вирішення юридичних питань, пов’язаних із "сумісністю цих об’єктів з нашими міжнародними зобов’язаннями щодо контролю за субсидіями".

"Очевидно, що Україна - це ринок з високим ризиком для комерційної діяльності, і ми повинні визнати, що ризик збитків є значним", – зауважив міністр фінансів.

Для цього треба продовжувати зменшувати збитки казначейства, наскільки це розумно можливо, зазначив Захаві.

Нагадаємо, в липні міністр оборони Бен Воллес заявив, що Великобританія надішле Україні ще більше озброєння, зокрема безпілотників та протитанкових комплексів.

Вчора в українському Міноборони повідомили, що Великобританія готова посилювати співпрацю з Україною, аби протидіяти російській пропаганді, інформаційним спецопераціям.