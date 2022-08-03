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Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Естонії

Президент України подякував міністру закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу за візит до України.

Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Естонії
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

За словами голови держави, під час під час візиту Урмаса Рейнсала до України було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури – шкіл та дитячих садків.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка. Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є", – зазначав президент.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Він наголосив, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України не словами, а реальними кроками.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал під час візиту до України обговорив із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем повоєнне відновлення нашої країни. 

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