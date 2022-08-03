Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Естонії

За словами голови держави, під час під час візиту Урмаса Рейнсала до України було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури – шкіл та дитячих садків.
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.
"Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка. Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є", – зазначав президент.
Він наголосив, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України не словами, а реальними кроками.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал під час візиту до України обговорив із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем повоєнне відновлення нашої країни.