Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Естонії

Президент України подякував міністру закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу за візит до України.

За словами голови держави, під час під час візиту Урмаса Рейнсала до України було покладено початок відбудові першочергово важливої інфраструктури – шкіл та дитячих садків.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Вчора у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було розпочато будівництво дитсадочка. Для повного відновлення потрібно багато часу та фінансів, але початок уже є", – зазначав президент.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Він наголосив, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України не словами, а реальними кроками.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал під час візиту до України обговорив із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем повоєнне відновлення нашої країни.