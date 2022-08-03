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Кулеба підписав подання на призначення генпрокурорки Венедіктової послом у Швейцарії

Рішення про призначення буде ухвалювати президент. 

Кулеба підписав подання на призначення генпрокурорки Венедіктової послом у Швейцарії
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президенту на призначення колишньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової послом у Швейцарії.

Про це він повідомив в інтервʼю Укрінформу.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової", – сказав він. 

Про те, що Венедіктова після звільнення може бути призначеною послом у Швейцарії, джерела LB.ua повідомили 19 липня. На можливість отримання нею дипломатичної посади після голосування за відставку Венедіктової натякав і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Він сказав, що вона "залишається в команді", а "її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками". 

Послом України у Швейцарії нині є Артем Рибченко. 

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