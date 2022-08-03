​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ГоловнаПолітика

Тимошенко згадала уроки Кримської війни і закликала Європу не боятися Росію

У 1854 році Росії однозначно вказали на її місце.

Тимошенко згадала уроки Кримської війни і закликала Європу не боятися Росію
Фото: пресслужба

Голови партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко опублікувала статтю The Economist від 14 жовтня 1854 року, в якій журналісти викривають слабкість Російської імперії, її державних інституцій та армії. Висновки й характеристики, на які вказує видання, цілком притаманні й сучасній Росії, зазначає нардепка.

«У самий розпал Кримської війни репортери The Economist закликають лідерів Старого світу припинити утихомирювати Росію та відповісти силою на її зухвалі намагання нахабно перемалювати кордони на континенті… Тоді, як відомо, до слушних порад дослухалися і однозначно вказали росії на її місце», – прокоментувала статтю лідерка «Батьківщини».

На її думку, очевидною є паралель і з сьогоднішніми подіями, що відбуваються в Україні: «Минуло майже два століття. Європейські лідери знову стоять перед непростим вибором, знову сповнені вагань».

Як відомо, Кримська війна завершилася однією з найганебніших в історії Російської імперії поразок, тож Юлія Тимошенко закликала Європу не боятися РФ, дати їй жорстку відсіч і вчиняти так, як робили європейські лідери 168 років тому.

«… Змусили зробити жест доброї волі та затопити кораблі, заохотили тікати з Севастополя та підписати капітуляцію, позбавили права мати флот на Чорному морі та будь-яких претензій на території, з анексії яких, власне, і розпочалися Кримська війна», – нагадала лідерка «Батьківщини».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також