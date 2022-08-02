ЦВК визнала обраними народними депутатами двох “Слуг народа”

Вони стануть нардепами через три роки після виборів.

Сьогодні, 2 серпня, ЦВК визнала обраними двух народних депутатів від “Слуги народу” - Артема Михайлюка та Олександра Васюка.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Минулого тижня, 27 липня, ЦВК отримала Постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі, котрі стали генеральним прокурором та суддею Конституційного суду відповідно.

У зв’язку із тим Костін та Совгиря написали заяви про складення депутатських повноважень.

Таким чином, обраним народним депутатом ЦВК визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії «Слуга народу). ,

За інформацією “Чесно”, Артем Михайлюк був співзасновником і CEO сервісу Helsi.me. У жовтні 2019 року він повідомив у Facebook, що закінчив працювати у "ХЕЛСІ ЮА" .

Фото: Facebook Артема Михайлюка Артем Михайлюк

За даними YouContol, Михайлюк є діючим бенефіціаром компаній "24/7. МЕДИКАЛ" та "ТІММАСТЕР" .

Артем Михайлюк - IT-менеджер, бізнес-тренер. Засновник групи компаній Team Master, ТОВ “Бізнес Шоу” та компанії "BizGames". Очолював БФ “Серце до серця”.

Закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут”, магістр комп'ютерних наук.

Як повідомляє “Чесно”, Олександр Васюк був головою офісу міжфракційного об’єднання “Цінності. Гідність. Родина”, мета якого – “захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім’я політичної моди; підготовка та прийняття законів, які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді; а також популяризація та донесення широкого спектру світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти”.

Фото: Facebook Олександра Васюка Олександр Васюк

Також він є діючим учасником організації "Інститут стратегічного партнерства: Україна-Сполучені Штати Америки".

На момент виборів у 2019 році, за даними ЦВК, Васюк працював виконавчим директором у громадській організації “Асоціація розвитку суддівського самоврядування в Україні” та вказав, що проживає у Запоріжжі.

Також він був координатором юристів команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року.

Виконавчий директор “Асоціації розвитку суддівського самоврядування України”. Керівник “Української асоціації штучного інтелекту і робототехніки”.

Закінчив юридичний факультет Харківського юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, у Верховній Раді є декілька ініціатив щодо відкликання та обмежень нардепів з колишньої ОПЗЖ.

Раніше нардепи виключили підозрюваного у державній зраді члена групи “Відновлення України”, що була створена з колишніх депутатів ОПЗЖ, екснардепа фракції “Слуга народу” Олексія Ковальова з Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.