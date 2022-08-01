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У Болгарії призначено тимчасовий уряд і відбудуться ще одні дострокові вибори, − Reuters

Президент Болгарії Румен Радєв призначив на 2 жовтня проведення позачергових парламентських виборів.

У Болгарії призначено тимчасовий уряд і відбудуться ще одні дострокові вибори, − Reuters
Президент Болгарії Румен Радєв
Фото: EPA/UPG

Ці вибори стануть четвертими в Болгарії за менше ніж два роки.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що призначення позачергових виборів стало наслідком розвалу урядової коаліції на чолі з прем’єр-міністром Кирилом Петковим у червні цього року.

Румен Радєв також призначив тимчасовий уряд, який очолить колишній міністр праці Галаб Донєв.

Очікується, що тимчасовий уряд, який приступить до виконання своїх обов’язків 2 серпня, займе більш м’яку позицію у відносинах з Росією у порівнянні з урядом Кирила Петкова. Це може включати налагодження стосунків в енергетичному секторі та дипломатичній сфері.

Раніше повідомлялося про те, що президент Болгарії Румен Радєв дав Соціалістичній партії мандат на формування нового уряду в останній відчайдушній спробі уникнути четвертих виборів менше ніж за два роки.

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