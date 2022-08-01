Джо Байден готовий обговорити з Росією нову систему контролю над ядерним озброєнням, − Білий дім

Президент США Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну повернутись до переговорів по договору, який замінить собою СНО-3 – попередню версію документа про взаємне скорочення наступальних озброєнь.

Про це йдеться у заяві Байдена напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Текст звернення опублікований на сайті Білого дому.

Джо Байден запевнив, що США готові сісти за стіл переговорів з Росією, щоб обговорити нову стратегію для заміни СНО-3, термін дії якого закінчиться у 2026 році.

"Для переговорів потрібен добросовісний партнер, готовий діяти. А жорстока і неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир в Європі і являє собою посягання на фундаментальні принципи міжнародного порядку", − йдеться в заяві.

Байден порадив Росії продемонструвати своє бажання відновити роботу, а також наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

За словами американського лідера, США розробили пропозиції для повернення до повного дотримання СВПД, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше Джо Байден говорив про те, що США готові використати “всі елементи своєї національної сили”, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю.