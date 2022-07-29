Уряд денонсував чергову угоду з Білоруссю

Денонсована угода діяла більше 20 років.

Сьогодні, 29 липня, Кабінет міністрів України денонсував угоду між урядами України та Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він додав, що угода була укладена 5 лютого 1998 року у столиці Білорусі Мінську і набула чинності у травні 1998 року.

Вона передбачала дозвіл на рух цивільних пасажирських, а в окремих випадках вантажних суден, а також транзитні перевезення.

Крім того, угода визначала порядок заходу в порти іншої сторони й виходу з них, та режим перебування в територіальних водах іншої сторони.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує продовжити чотири європейські транспортні коридори на територію України та Молдови, включаючи порти Маріуполя та Одеси, а також - виключити Росію та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі.