До проєкту наймасштабнішого санкційного списку потрапили 3775 російських військових злочинців, - депутат Люшняк

Народний депутат та голова Тернопільського осередку партії "УДАР" Микола Люшняк разом з колегами зареєстрували проєкт постанови з наймасштабнішим списком підсанкційних російських військових злочинців. Про це він повідомив у себе на сторінці в Facebook.

“Ми з колегами зареєстрували проєкт постанови з наймасштабнішим списком підсанкційних російських військових злочинців за весь час війни з Росією. Тепер слово за Верховною Радою. Застосування до цих осіб українських санкцій – це перший крок до санкцій міжнародних!», - написав Микола Люшняк.

Він зазначив, що у цьому проекті понад 500 сторінок з інформацією про 3775 росіян, щодо яких пропонується застосувати санкції. Цей список також рекомендується для використання РНБО.

Загалом підсанкційні росіяни поділені на 5 груп: перша, 110 осіб – організатори війни в Україні; друга, 1536 осіб – ті, хто забезпечують політичну підтримку російських воєнних дій; третя, 884 особи – ті, хто сприяє економічному та фінансовому забезпеченню російських воєнних дій; четверта, 661 особа – пропагандисти та ідеологи війни, а також публічні особи, які підтримали війну; п’ята, 584 особи – чиновники, які залучені до придушення антивоєнних рухів всередині Росії.

«Переконаний, що цей проєкт постанови буде ухвалений і допоможе покарати кожного, хто винен у війні росії проти України. Ніхто не зможе прикинутись «харошим рускім» і уникнути відповідальності. Далі буде!», - резюмував Люшняк.