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Зеленський обговорив з головою ОБСЄ звільнення з полону українців, які входили до складу місії

Президент подякував Польщі за підтримку.

Зеленський обговорив з головою ОБСЄ звільнення з полону українців, які входили до складу місії
Володимир Зеленський та Збігнєв Рау
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау і закликав його докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував президенту та уряду Польщі, а також усьому польському народу за потужну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Він також висловив подяку Польщі за допомогу біженцям з України.

"Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток", - зазначив він.

Президент відзначив законодавчі ініціативи Польщі на підтримку українців і нагадав, що Верховна Рада ухвалила аналогічний закон щодо особливого статусу поляків в Україні.

"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", – сказав він.

Зеленський також подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема щодо постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Нагадаємо, сьогодні Збігнєв Рау розпочав візит в Україну. Він наголосив, що попри російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні.

Як повідомлялося, 1 липня через позицію Росії ОБСЄ ініціювала закриття Офісу координатора проєктів в Україні.

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