У росармії почастішали внутрішні "розбірки", – перехоплення СБУ

У російській армії після зміцнення позицій Збройних Сил України почастішали внутрішні "розбірки".
Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки.
За словами загарбника, п’яний солдат із Тиви (республіка РФ), який служить у 55 бригаді, відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.
У відповідь командир "натравив" на кривдника і його бригаду БТР з особовим складом.
"Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…", – розповів окупант.
В СБУ підкреслили – судячи з попередніх перехоплень розмов росіян, у ворожій армії "з’явилася тенденція до самознищення".
"А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою", – додали в спецслужбі.
Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила перехоплену розмову, в якій мобілізований з окупованої Донеччини висловлював захоплення українською армією, яка знищує окупантів цілими батальйонами.
Раніше спецслужба повідомляла, що російські командири розстрілюють деяких солдатів, щоб змусити інших воювати в Україні.