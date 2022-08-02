У росармії почастішали внутрішні "розбірки", – перехоплення СБУ

П'яний солдат із Тиви відкрив вогонь по командиру розвідбатальйону, а той "натравив" на його бригаду своїх на БТР.

У російській армії після зміцнення позицій Збройних Сил України почастішали внутрішні "розбірки".

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки.

За словами загарбника, п’яний солдат із Тиви (республіка РФ), який служить у 55 бригаді, відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.

У відповідь командир "натравив" на кривдника і його бригаду БТР з особовим складом.

"Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: "Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…", – розповів окупант.

В СБУ підкреслили – судячи з попередніх перехоплень розмов росіян, у ворожій армії "з’явилася тенденція до самознищення".

"А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою", – додали в спецслужбі.

Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила перехоплену розмову, в якій мобілізований з окупованої Донеччини висловлював захоплення українською армією, яка знищує окупантів цілими батальйонами.

Раніше спецслужба повідомляла, що російські командири розстрілюють деяких солдатів, щоб змусити інших воювати в Україні.