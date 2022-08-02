Викрили міжрегіональну злочинну групу, яка налагодила збут фальшивих грошей і наркотиків

Один із членів угруповання відбуває покарання у виправній колонії на Волині.

В Україні викрили міжрегіональну злочинну групу, яка налагодила збут фальшивих грошей і наркотичних засобів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Організатор групи - житель Житомирщини. Він залучив до оборудок декількох осіб, які вже мали судимість. Один із групи нині відбуває покарання у виправній колонії на Волині.

Фото: Офіс Генерального прокурора

"Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі – контроль за діями, пошук покупців та продаж фальшивих грошей. Підшукував клієнтів учасник злочинної групи, який перебуває у в’язниці. Зловмисники пропонували їм фальшиві гривні, долари США, євро та російські рублі. Крім того, один з учасників групи налагодив продаж наркотичних засобів, у тому числі з використанням поштових сервісів", - розповіли в ОГП.

За інформацією прокуратури, правоохоронці зафіксували збут підроблених 3250 доларів США, 1800 євро і 135 тис рублів.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Організатора і виконавця затримали під час спроби збуту чергової партії фальшивих грошей. Зловмисники намагалися реалізувати 14900 євро за 200 тис грн. Також за окрему плату затримані планували продати психотропну речовину МДМА.

Коли за місцями проживання фігурантів схеми, а також у колонії на Волині провели обшуки, то виявили і вилучили транспортні засоби, телефони, банківські картки, наркотичні засоби.

Нагадаємо, раніше ДБР із Київською міською прокуратурою викрили та припинили діяльність міжрегіонального етнічного наркоугруповання, яке контролювало розгалужену мережу виробництва та розповсюдження наркотичних засобів. Поширювали їх насамперед серед військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

В лютому правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи, яка займалася доставкою і збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території Київського слідчого ізолятора.