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СБУ затримала двох російських агентів, які здійснювали розвідку на прикордонні Сумщини

Вони шукали "слабкі місця" в оборонних рубежах Сумщини.

СБУ затримала двох російських агентів, які здійснювали розвідку на прикордонні Сумщини
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки затримала російських агентів, які збирали інформацію щодо українських Сил оборони на території Сумщини.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у повідомленні.

Двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

Зловмисники здійснювали фото і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російського агента-коригувальника артобстрілів Сумщини.

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