СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині

Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Росіяни розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена.

"За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «волонтери zа росію». Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ", - йдеться в повідомленні.

Для цього "активісти" планують організувати понад 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіаресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону.

Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання щодо створення 20 "виборчих комісій" під керівництвом місцевих колаборантів. Склад "виборчкомів" мали затвердити вже до 1 серпня цього року.

Для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

Проте згідно з перехопленими розмовами, колаборанти "доповідають" своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, в області підготовки до псевдореферендуму не спостерігається.