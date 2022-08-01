Росіяни завдали удару по Салтівському району Харкова, постраждало двоє людей

Росіяни завдали удару по Салтівському району Харкова. У результаті постраждало двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни: окупанти завдали удару по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих", – написав він.

Нагадаємо, 31 липня в Харкові пролунала нова серія вибухів через ворожі обстріли. Влучання були в Немишлянський район.