В Києві відновили прапор з Національного реєстру рекордів України

Прапор України з’явився на бетонних плитах в 2014 році за ініціативи місцевих активістів.

Активісти Оболонського району Києва до 32 річниці підняття українського прапора над столицею вирішили відновити прапор України на набережній.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

Прапор був внесений до національного реєстру рекордів України, як найбільший намальований на бетонній поверхні прапор України - його розмір 1800 м. кв.

З часом фарба потьмяніла та стерлася, через що активісти і вирішили відновити малюнок. Дорослі та діти долучилися до ініціативи та за допомогою валиків оновили малюнок прапора.

Фото: Вечірній Київ

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