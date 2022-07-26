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Епіфаній освятив новий хрест на купол Софії Київської

Попередній впав цьогоріч у січні від сильного вітру.

Епіфаній освятив новий хрест на купол Софії Київської
Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив новий хрест для купола собору Софії Київської.

Про це повідомили в пресслужбі Київської митрополії Православної церкви України.

Попередній хрест цьогоріч у січні впав з однієї з бань від сильного вітру. Новий вагою 100 кг виготовили за кошти вірян ПЦУ - родини Соколових.

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Після освячення хреста митрополит Епіфаній зауважив, що чин звершили напередодні дня вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира і чергової річниці Хрещення Руси-України. 

"Ми віримо, що це хресне знамення буде відганяти всяке зло від нашого Києва. Бо ми знаємо, що кілька місяців тому сталося чудо: Господь відкинув нашестя ворогів від Києва, вони відійшли. Це наша Матір Небесна, Молитовниця-Оранта, Яку ми вшановуємо, покривала нас Своїм омофором і відігнала від нашої столиці, від нашого духовного центру ворогів, які намагалися нас поневолити", – зазначив Предстоятель ПЦУ.

Він висловив вдячність меценатам за зроблену історичну справу для святині.

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Нагадаємо, у червні Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ для богослужінь один із храмів на території Києво-Печерської лаври.

Нещодавно на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви.

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