Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив новий хрест для купола собору Софії Київської.
Про це повідомили в пресслужбі Київської митрополії Православної церкви України.
Попередній хрест цьогоріч у січні впав з однієї з бань від сильного вітру. Новий вагою 100 кг виготовили за кошти вірян ПЦУ - родини Соколових.
Після освячення хреста митрополит Епіфаній зауважив, що чин звершили напередодні дня вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира і чергової річниці Хрещення Руси-України.
"Ми віримо, що це хресне знамення буде відганяти всяке зло від нашого Києва. Бо ми знаємо, що кілька місяців тому сталося чудо: Господь відкинув нашестя ворогів від Києва, вони відійшли. Це наша Матір Небесна, Молитовниця-Оранта, Яку ми вшановуємо, покривала нас Своїм омофором і відігнала від нашої столиці, від нашого духовного центру ворогів, які намагалися нас поневолити", – зазначив Предстоятель ПЦУ.
Він висловив вдячність меценатам за зроблену історичну справу для святині.
Нагадаємо, у червні Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ для богослужінь один із храмів на території Києво-Печерської лаври.
Нещодавно на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви.