Харківські угоди: ексміністрів Лавриновича та Грищенка оголосили в розшук

Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання.

Підозрювані в межах розслідування справи щодо Харківських угод ексміністр юстиції Олександр Лавринович та колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко залишили Україну, їх оголошено у розшук.

Про це заявила в ефірі національного телемарафону радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Справді, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні", - розповіла вона.

За її словами, місцеперебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це - таємниця досудового розслідування.

"Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний і міжнародний розшук. Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання", - зазначила Сап'ян.

Потім буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та оголошення цих осіб у розшук за "червоною лінією" Інтерполу", - додала Сап'ян.

Раніше правоохоронці заочно повідомили Грищенку та Лавриновичу про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року на той момент президенти України і РФ Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди, які передбачали подовження перебування Чорноморського флоту на території України до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ.

Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

У березні 2021 року Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим. У травні суд заочно заарештував Януковича в справі про Харківські угоди.