Держспецзв’язку закупила майже сто коптерів для ЗСУ

Серед них 78 дронів зі штучним інтелектом Matrice та 20 дронів-розвідників Fly Eye.

У межах ініціативи «Армія дронів» Держспецзв’язку закупила майже 100 коптерів на суму 260,5 млн грн. Ці кошти надійшли від українців та небайдужих людей з усього світу.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України на офіційній сторінці у Facebook.

«Армія дронів завдяки вашим донатам вже готується до полювання на ворога. Закупили 78 коптерів зі штучним інтелектом Matrice та 20 дронів-розвідників Fly Eye, які вважаються одними з найкращих у світі», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

«Дрони дадуть можливість без ризику слідкувати за обстановкою на лінії зіткнення, виявляти склади з боєприпасами, техніку та живу силу окупантів, а також будь-які переміщення ворога», – додали у Держспецзв’язку.

Нагадаємо, 2 липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом із Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту «Армія дронів», а 7 липня першу партію з «Армії дронів» уже відправили на фронт.