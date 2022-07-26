Головне за ніч. Вівторок, 26 липня

Уночі та вранці ворог бив по мирних містах півдня та сходу України.

У Миколаєві рано-вранці 26 липня пролунали потужні вибухи.

Згодом оперативне командування "Південь" повідомило деталі атаки: "На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району завдано удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя".

Майже одночасно з обстрілом Миколаєва росіяни атакували ракетами Одещину.

За даними ОК "Південь", Росія випустила кілька ракет повітряного базування. "На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає", – зазначається в повідомленні.

Уночі армія РФ знову обстріляла Харків.

"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру", – повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, окупанти традиційно поцілили в територію поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

"Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути дуже обережними", – додав Терехов.

Ворог застосував авіацію на Донеччині і Луганщині, вдарив ракетами по півдню і мінометами – по Сумщині і Чернігівщині, зазначається в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. Село Кошове Широківської громади залишилося без світла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах — без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині. Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили штурм ворога біля Національного парку "Святі гори" (північ Донецької області). Відступом і втратами завершилися для противника штурмові дії біля Берестового і Семигір’я на Донеччині.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на спробах поліпшити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 липня – у новині.

Держави-члени Євросоюзу мають вже зараз почати готуватися до нової хвилі пандемії COVID-19 восени та взимку, заявила Європейський комісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

Вона зауважила, що кількість спалахів у низці країн "викликає тривогу", і попередила, що не можна заспокоюватись, адже пандемія ще не закінчилася.

“Останні два місяці ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна ще більше обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на них впливає вторгнення в Україну та інфляція”, – сказала вона.

Єврокомісія звернулася до держав-членів з проханням прискорити повторну вакцинацію для людей віком понад 60 років і вразливих груп.

Принагідно нагадаємо, що в Україні теж триває вакцинація від коронавірусу. 24 лютого ця загроза відійшла на другий план, але, на жаль, не зникла.

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