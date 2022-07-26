Вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" надало деталі щодо масованого ракетного удару, який Росія завдала вранці 26 липня з напрямку Чорного моря.

Ворог застосував для цієї атаки, зокрема, і авіацію. Про це йдеться в повідомленні командування, опублікованому Одеською міською радою в телеграмі.

"Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини", – йдеться в повідомленні.

Відомо про влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, про атаку на Одещину речник ОВА Сергій Братчук повідомив о 5:58 ранку.

Майже одночасно з цим, о 5:04, про вибухи в Миколаєві повідомив мер Олександр Сєнкевич.