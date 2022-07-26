Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК "Південь"

У Миколаєві атакована портова інфраструктура, в Одеській області – прибережні села. 

Вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК "Південь"
Ілюстративне фото

Оперативне командування "Південь" надало деталі щодо масованого ракетного удару, який Росія завдала вранці 26 липня з напрямку Чорного моря.

Ворог застосував для цієї атаки, зокрема, і авіацію. Про це йдеться в повідомленні командування, опублікованому Одеською міською радою в телеграмі

"Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини", – йдеться в повідомленні.

Відомо про влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, про атаку на Одещину речник ОВА Сергій Братчук повідомив о 5:58 ранку. 

Майже одночасно з цим, о 5:04, про вибухи в Миколаєві повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також