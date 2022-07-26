Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW

Російські війська 25 липня досягли незначних територіальних здобутків на південь від Бахмута.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас вони далі “страждають” від тих ж фундаментальних обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій у Луганській області.

“На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії “Вагнера” (ПВК) просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела відзначають, що російські війська контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці Новолуганського, ймовірно, унаслідок контрольованого відходу українських військ з цього району”, – йдеться у звіті.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце. Водночас Новолуганське ані є великим населеним пунктом, ані характеризується особливо складним рельєфом.

“Захоплення Новолуганського та Вугледарської ГЕС не створить вигідного виступу, по якому російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута. Російська кампанія із захоплення району Сєвєродонецьк-Лисичанськ виграла від того факту, що вони вже створили виступ із цими двома містами поблизу його вершини. Вони могли безперервно тиснути на фланги українських оборонних позицій, поки не захопили Сєвєродонецьк”, – зазначили аналітики.

Після цього росіяни намагалися скористатися тим, що Лисичанськ залишався на вершині виступу, поки їм не вдалося вирватися з Попасної на південь і рушити на північ. Сіверськ наразі є містом, найближчим до вершини залишку виступу, і російським військам було важко наступати на нього. Захоплення Росією Новолуганського та Вугледарської ГЕС, з іншого боку, згладжує українську лінію оборони, а не закріплює виступ, тим самим обмежуючи перевагу, яку окупація цих районів дає російським силам.

“Операції навколо Новолуганського показують, що російські сили досі не можуть ефективно використовувати геометрію поля бою (наприклад, створення ефективних виступів) у своїх інтересах, що посилюється надзвичайними труднощами, з якими російські сили регулярно стикаються при захопленні невеликих і відносно незначних ділянок місцевості за тижні чи місяці боїв”, – зазначили в ISW.

Ці обмеження зростатимуть у міру того, як російські підрозділи постійно деградуватимуть під час штурмів невеликих сіл.“Російські війська навряд чи зможуть ефективно використати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута, а постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі перед захопленням Бахмута, Слов’янська чи будь-якого іншого великого міста Донецької області”, – підсумували в Інституті.

Фото: understandingwar.org

Нагадаємо, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що 25 липня російські окупаційні війська здійснили три масовані артилерійські атаки і тричі спробували розвинути танковий наступ на Луганщині, але всі атаки були відбиті Збройними силами України.