Головне за день. Понеділок, 25 липня

"Гепарди" і Stormer, новий очільник ССО, Євробачення-2023 у Великій Британії. Яким запам’ятається 152-й день повномасштабної війни.

День виявився багатим на новини, в тому числі щодо кадрових перестановок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог намагався наступати біля Спірного та Івано-Дарʼївки, але отримав жорстку відсіч.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

На фронт в Україну прибули перші шість ЗРК Stormer HVM.

"Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км", - йдеться у повідомленні пресслужби ОК "Південь".

Ці ЗРК наводять ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Через це британські ЗРК є "невидимими" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.

Німеччина надала Україні перші три самохідні зенітні установки "Гепард" та декілька тисяч боєприпасів до них.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, самохідні зенітні системи вже в розпорядженні ЗСУ. Загалом українські військові повинні отримати 15 установок.

Резніков також зазначив, що Міноборони веде переговори з партнерами про надання Україні сучасних танків, зокрема "Леопард" та "Абрамс".

Президент Республіки Гватемала під час візиту до України відвідав зруйновані російськими агресорами містечка Київщини.

Алехандро Джамматтеї висловив підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Згідно з указом Президента, новим очільником ССО став Віктор Хоренко.

Іншим указом Зеленський звільнив попереднього командувача Григорія Галагана, який очолював ССО з серпня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.

Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента - Петра Порошенка. За часів Віктора Януковича Демченко був першим заступником голови МЗС України, займався російським напрямком і лобіював так звані "харківські угоди".

ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та колишньому міністру закордонних справ Костянтину Грищенку.

Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох ексурядовців у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року – так званих "Харківських угод".

За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно. Подробиці – в новині.

Новим генеральним прокурором України стане Андрій Костін.

Цю інформацію LB.ua підтвердили два джерела в парламентській фракції "Слуга Народу".

"Костін. Рішення ухвалене. Малюк поки буде залишатись в.о. (Служби безпеки - Ред.) Так президент вирішив", - повідомив один із депутатів.

Джерела в президентській фракції повідомили LB також, що на крісло голови Конституційного суду претендує представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря (фракція "Слуга Народу").

"Совгиря подасть заяву про складення мандату, конкурс теж вже пройшла, як того вимагає закон про КСУ та Регламент ВРУ", - сказав один із членів Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Інформацію про призначення підтвердив і нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця − української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення.

Виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль пообіцяв, що цьогорічний переможець − Україна – буде відзначений та представлений упродовж усієї події.

День Незалежності в Україні цьогоріч відзначатимуть, попри війну.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками переговорів з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа.

За його словами, з міркувань безпеки програму заходів наразі не розголошують.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!