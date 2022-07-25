Совгиря претендує на голову Конституційного Суду, - джерела

Вона подасть заяву про складення депутатського мандату і пройшла конкурс.

Представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря (фракція "Слуга Народу") претендує на голову Конституційного суду.

Про це LB повідомили джерела в президентській фракції.

Джерела LB також додали, що "цього тижня планується голосування та призначення Голови КСУ, на посаду давно претендує членкиня Комітету з правової політики, депутатка "Слуги народу" Ольга Совгиря".

"Совгиря подасть заяву про складення мандату, конкурс теж вже пройшла, як того вимагає закон про КСУ та Регламент ВРУ", - сказав один із членів Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Інформацію про призначення підтвердив і нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше Совгиря заявляла, що вибори нового голови Конституційного Суду України повинні відбутися до 15 червня.

14 червня відбулося голосування. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідної кількості голосів суддів.