Організація, що об’єднала представників національних та регіоналістських рухів РФ, вивела на вулиці прихильників незалежності національних республік та окремих російських територій.

Про це повідомляє Українська жіноча варта.

“Мітинги та пікети – лише частина заходів, якими ми відзначаємо Тиждень поневолених народів (Captive Nations Week), офіційно встановлений у 1959 році президентом США Дуайтом Ейзенхауером. У спеціальній резолюції, складеній українським ученим Львом Добрянським, закріплювалося щорічне проведення третього тижня липня циклу заходів, присвячених народам, що знаходяться під гнітом комуністичної Росії”, − пояснює учасник Ліги вільних націй (ЛВН) та голова Башкирського національного політичного центру Руслан Габбасов.

Фото: Українська жіноча варта

Фото: Українська жіноча варта

Він додав, що згодом акцент у проведенні Тижня поневолених народів змістився у бік правозахисної тематики. Проте цього року, оголошуючи Тиждень поневолених народів, американський президент вперше назвав Росію – поставивши її на перше місце серед усіх репресивних режимів.

Фото: Українська жіноча варта

Фото: Українська жіноча варта

Найбільш східним містом, у якому відбулася акція Ліги, став естонський Тарту, де існує осередок політичних емігрантів фіно-угорського походження. Представник народу Ерзя Аріс-Антон Смирнов прийшов на головну площу міста разом зі своїми друзями, серед яких – Олексій Іванов, оголошений у розшук російською поліцією.

Кримінальну справу проти Іванова порушили через те, що він назвав “фашистами” поліцейських, які підійшли до нього під час антивоєнного пікету 24 лютого та попросили представитися. Також Олексій відомий тим, що спілкується з представниками влади мовою комі. Після одного із затримань молодий чоловік зажадав перекласти протокол на комі мову, але російські силовики відмовилися шукати перекладача. У відповідь активіст відмовився підписувати протокол. У березні цього року Іванов попросив притулку в Естонії.

Нагадаємо, активісти корінних народів Російської Федерації заявили про створення антиімперського об'єднання, яке отримало назву "Ліга вільних націй". Онлайн − пресконференція ініціаторів руху відбулася 20 липня.