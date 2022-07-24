Подоляк - Лаврову: "Режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада"

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував репліку очільника російського МЗС Сергія Лаврова. Той заявив, що Росія хоче допомогти українцям позбутися "київського режиму", "абсолютно антинародного і антиісторичного".

У своєму Telegram Подоляк заявив, що ці слова Лаврова під час зустрічі з представниками країн-членів Ліги арабських держав – "добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору".

"Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері – що твоя мета – "позбутися антинародного київського режиму". І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців", - підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що "режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах".

"Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів", - додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, днями Лавров також заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. Тепер вона поширилася ще й на Херсонську та Запорізьку області й інші території.

На заяву відреагували в українському МЗС і Держдепі США.