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​Кремль продовжує використовувати голод як зброю, − посол США про ракетну атаку на Одесу

“Росія має бути притягнута до відповідальності”.

​Кремль продовжує використовувати голод як зброю, − посол США про ракетну атаку на Одесу
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на обстріл морського порту Одеси, який вчинила Росія сьогодні.

Про це Бріджит Брінк написала у Twitter.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", − наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні об 11:10 ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Є постраждалі.

Учора у Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". В ООН заявили, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

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