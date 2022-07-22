Договір про експорт українського зерна має бути публічним, - Тимошенко

Українці мають переконатися, що він не зменшує наших шансів на перемогу, вважає політик.

Експорт українського зерна важливий для України, аграріїв та всього світу, проте він має відбутися без поступок чи преференцій для країни-агресора. На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі «Єдиних новин».

«Ми розраховуємо на те, що після того, як відповідні документи будуть підписані, і експорт зерна з України буде розблокований, той договір буде публічним, українці зможуть його побачити та переконатися, що він в жодному випадку не зменшує наших шансів на перемогу», – зазначила Юлія Тимошенко.

Вона додала, що експорт українського зерна – це необхідний крок, що підтримає наших аграріїв і водночас врятує світ від голоду, проте не варто погоджуватися на неприйнятні умови, які може озвучити Росія.

Зокрема, такими, на думку лідерки «Батьківщини», є вимога зупинити бойові дії, що призведе до заморозки конфлікту, та послаблення санкцій.

«Не можна допустити, щоб країна-агресор перетворила тимчасово захоплені території на ЛДНР. Сьогодні наша армія сильна, як ніколи. Українці – сильні, як ніколи. І нам треба відвойовувати наші землі. Не може бути жодних угод, які закриють шлях України до повернення своєї землі – Донбасу, Криму, Запорізької, Херсонської областей», – переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, саме для того, щоб українці точно знали, що вивіз зерна відбуватиметься на справедливих умовах, ця інформація має бути у відкритому доступі.

«Не можна допустити, щоб так чи інакше якісь преференції у війні отримала країна-агресор – не можна знімати санкції, не можна в жодному випадку ставити під загрозу Одещину чи будь-які інші території України. Тому ми хочемо побачити документ, який буде підписаний. Документ мусить стати публічним, і українське зерно має бути експортовано», – резюмувала політик.