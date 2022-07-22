Договір про експорт українського зерна має бути публічним, - Тимошенко

Експорт українського зерна важливий для України, аграріїв та всього світу, проте він має відбутися без поступок чи преференцій для країни-агресора. На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі «Єдиних новин».
«Ми розраховуємо на те, що після того, як відповідні документи будуть підписані, і експорт зерна з України буде розблокований, той договір буде публічним, українці зможуть його побачити та переконатися, що він в жодному випадку не зменшує наших шансів на перемогу», – зазначила Юлія Тимошенко.
Вона додала, що експорт українського зерна – це необхідний крок, що підтримає наших аграріїв і водночас врятує світ від голоду, проте не варто погоджуватися на неприйнятні умови, які може озвучити Росія.
Зокрема, такими, на думку лідерки «Батьківщини», є вимога зупинити бойові дії, що призведе до заморозки конфлікту, та послаблення санкцій.
«Не можна допустити, щоб країна-агресор перетворила тимчасово захоплені території на ЛДНР. Сьогодні наша армія сильна, як ніколи. Українці – сильні, як ніколи. І нам треба відвойовувати наші землі. Не може бути жодних угод, які закриють шлях України до повернення своєї землі – Донбасу, Криму, Запорізької, Херсонської областей», – переконана Юлія Тимошенко.
За її словами, саме для того, щоб українці точно знали, що вивіз зерна відбуватиметься на справедливих умовах, ця інформація має бути у відкритому доступі.
«Не можна допустити, щоб так чи інакше якісь преференції у війні отримала країна-агресор – не можна знімати санкції, не можна в жодному випадку ставити під загрозу Одещину чи будь-які інші території України. Тому ми хочемо побачити документ, який буде підписаний. Документ мусить стати публічним, і українське зерно має бути експортовано», – резюмувала політик.