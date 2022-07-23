Сьогодні в Києві починається саміт перших леді та джентльменів.

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його дружина Діана прибула в Україну, до Києва.

Про це Науседа написав у Twitter.

“Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", − наголосив президент Литви.

Нагадаємо, Литва надасть Україні додаткову військову підтримку − бронетранспортери М113 та М577, а також боєприпаси.