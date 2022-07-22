Із хлібом і без видовищ або Несподівана розв’язка "зернової" драми

Сьогодні, 22 липня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільник української делегації на перемовинах у Стамбулі, підписав у палаці Долмабахче угоду про відновлення експорту зерна, заблокованого російськими окупантами в чорноморських портах.

Підписантом від Туреччини став міністр оборони Хулусі Акар, від ООН як посередник – генеральний секретар Антоніу Гуттереш.

Угода передбачає, що порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю контролюватиме українська сторона. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. Кораблі Росії та її представники судна в українських портах не супроводжуватимуть, усі перевірки у разі необхідності здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах.

Вишеньки на торті – чи, швидше, короваї: послаблення санкцій проти Росії не передбачається. Принаймні, за офіційною інформацією. Безпековий режим у Чорному морі послаблено також не буде.

Залишається два головних запитання: як вдалося досягти таких результатів і чому Росія, яка тривалий час намагалася нав’язати перемовникам свої умови, зрештою на це погодилася? Власне, це навіть не два запитання, а одне. А поки що коротко нагадаємо, як розгорталися події.

Ще раз наголошуємо: Україна підписала угоду не з Росією, а з Туреччиною і ООН. Росія, делегацію якої на перемовинах очолював міністр оборони Сергій Шойгу, зі свого боку підписала аналогічний договір, причому поставила підпис першою.

Підписанню угоди передували кількамісячні переговори, які минулого тижня вийшли на фінішну пряму: 13 липня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України і країни-окупантки, на якій обговорювалося відновлення експорту зернових. За результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями з Генеральним секретарем ООН узгоджуватимуться деталі.

Генсек ООН своєю чергою теж заявив вже про "критичний прогрес" у питанні розблокування експорту українських зернових.

Wall Street Journal із посиланням на джерела писала, що на переговорах погодилися відновити експорт із трьох портів. За даними співрозмовників видання, зерно домовилися відправляти конвоями в супроводі українських суден з гарантуванням припинення вогню в географічних межах. Турецькі військово-морські сили перевірятимуть порожні кораблі, що прибуватимуть в українські порти. Таким чином Росії гарантуватимуть, що силам оборони не постачатимуть озброєння суднами для зерна. Раніше Росія наполягала, що вона має перевіряти кораблі самостійно.

Наполягала Росія і на послабленні – в обмін на відповідну угоду – накладених на неї санкцій. Що, до речі, було ще одним спростуванням заяв російської верхівки про невразливість їхньої економіки до західних обмежень. Мало того, генсек ООН Антоніу Гуттереш навіть пропонував в обмін на деблокаду Росією українських зернових повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.

Блокада українського зернового експорту псувала репутацію України як важливого гравця на міжнародному зерновому ринку і одного із гарантів продовольчої безпеки у світі. Росіяни ще й перекладали провину на Україну і шантажували світ жахливими наслідками продовольчої кризи.

Нагадаємо, Україна намагалася налагодити альтернативну логістику експорту зернових – через порти Дунаю, а також залізницею та автошляхами, але кожен із цих способів був проблематичним.

Розглядався і такий варіант розблокування українських портівяк військові конвої для суховантажів з зерном. Принаймні британська преса повідомляла, що Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно, а міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обговорював створення такого "захисного коридору" з Одеси із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Важливість угоди про розблокування експорту зерна пояснив головаукраїнського уряду Денис Шмигаль. За його словами, питання розблокування морських портів для української економіки – це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні, але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до повномасштабного вторгнення.

"Особливо актуально це експортне питання постає сьогодні, коли в Україні повним ходом ідуть жнива. Уже зараз наші аграрії зібрали 6,5 млн тонннового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн. За гарними сценаріями, це близько 70% відпоказника 2020/21 років", – заявив Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.

Напередодні підписання угоди у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати разом із союзниками і партнерами домагатимуться виконання домовленостей з боку РФ.

“Ми вітаємо повідомлення щодо цієї угоди та її принципів. Але зараз ми сфокусовані на тому, щоб покласти на Росію відповідальність за реалізацію цієї угоди та щоб українське зерно потрапило на світові ринки”, – сказав під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Чи легко змусити Росію виконувати будь-які домовленості, в Україні знають чудово. Отже, чому РФ погодилася на розблокування українського експорту практично на умовах України? Наразі про це можна лише здогадуватися. Позаяк текст Стамбульської угоди не оприлюднено, і невідомо, чи буде оприлюднено, не можна виключати, що він містить ще якісь несподіванки.