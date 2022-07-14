Wall Street Journal: Україна і Росія домовились про розблокування трьох портів

Яких саме – журналісти не озвучують, але порти – Чорноморські.

На вчорашніх перемовинах у Стамбулі представники України і РФ за посередництва Туреччини і ООН попередньо домовились про відновлення експорту зернових із трьох портів Чорного моря.

Це означає, що російські війська нададуть до них доступ і гарантують не нападати на судна із зерном. Угоду ще має затвердити Путін, пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців Туреччини і ООН, обізнаних у результатах переговорів. Вони наголошують, що угода "не є неминучою", тобто все ще може зірватися.

За даними співрозмовників видання, зерно домовилися відправлятимуть конвоями в супроводі українських суден з гарантуванням припинення вогню в географічних межах. Турецькі військово-морські сили перевірятимуть порожні кораблі, що прибуватимуть в українські порти. Таким чином Росії гарантуватимуть, що силам оборони не будуть постачати озброєння в суднах для зерна. Раніше Росія наполягала, що вона має перевіряти кораблі самостійно.

ООН створить у Стамбулі командно-диспетчерський центр для відстежування загрози судноплавству.

Сторони ще мають домовитись про технічні деталі, зокрема розмінування. Україна повідомляла, що прохід суден можливий після розмінування біля портів, але Захід наполягає, що мають бути знешкоджені й плавучі міни.

Очікується, що підписання угоди Путіним може відбутися під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані наступного тижня.

Нагадаємо, за результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями будуть узгоджувати деталі з Генеральним секретарем ООН.

Генсек ООН також сказав про "критичний прогрес" у питанні розблокування експорту українських зернових.

За попередніми оцінками, блокування Росією вивезення зерна ставить під загрозу голоду близько 18 млн людей в Африці, Азії та Латинській Америці. Це своєю чергою загрожує новою міграційною кризою, адже люди виїжджатимуть до більш стабільних країн Європи.

Близько 22 млн тонн зерна очікують на вивезення з портів України.