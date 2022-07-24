Ще один ворожий Су-25 збили січеславські десантники

"Приземлили" повітряну ціль з ПЗРК "Ігла".

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Українські бійці знищили ще один російський штурмовик.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ворожий Су-25 "Грач" збили військові підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ.

"Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", - додали в командуванні.

Нагадаємо, нещодавно 19-річний строковик Національної гвардії України знищив уже шостий російський штурмовик Су-25.

Над Новою Каховкою збили російський винищувач (імовірно Су-35), який намагався атакувати українські штурмовики.