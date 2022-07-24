У Немишлянському районі Харкова нині на міні підірвався трактор.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

"В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.", - розповіли в держслужбі.

Згодом у поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного обліку відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

ДСНС закликала жителів регіону, особливо аграріїв, бути уважними та пам'ятати про небезпеку. За словами рятувальників, частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Нагадаємо, днями у Київської області під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор. А раніше трагедія спіткала жительку Київщини, яка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну.