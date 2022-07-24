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​Російські солдати бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати в Україні, - розвідка

"Путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати", - йдеться в перехопленій розмові.

​Російські солдати бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати в Україні, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Російські солдати розповідають своїм родичам, що бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати.

Про це йдеться в перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник поскаржився своїй матері, що командування погано ставиться до рядових і цінує техніку більше, ніж людей.

Також він додав, що боїться сісти за відмову брати участь у війні.

Натомість його мати зауважила, що "Путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати".

Також вона розповіла окупанту, що російська пропаганда розповідає про війну в Україні.

"Уже Захід грошей не дає. Все вже! Зброю теж уже все, призупиняють", - сказала росіянка.

Проте загарбник зазначив, що це все неправда.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що у Херсонській області фіксують непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Вони намагаються тікати з війни через Арабатську стрілку до Криму. 

Втікають не лише рядові, а й командування.

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