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Росіяни готують псевдорозслідування про удар по театру в Маріуполі, - розвідка

Готуються постановочні відео.

Росіяни готують псевдорозслідування про удар по театру в Маріуполі, - розвідка
Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі, 16 березня 2022 року
Фото: Sky News

Росіяни готують до оприлюднення псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драматичному театру в Маріуполі, щоб покласти відповідальність за власний злочин на українців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Мета такого заходу – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти”, - зауважили у ГУР.

За даними розвідки, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів готуються постановочні відео, які “мають довести”, що вибух у театрі стався всередині будівлі. Усі руйнування відбулись начебто “внаслідок детонації великої кількості вибухівки”, а кількість жертв становила не більш як 14 людей. Роспропагандисти навіть знайшли так званих “свідків”, які бачили, як напередодні “люди у військовій формі заносили ящики” в будівлю.

“Між тим, бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів”, - наголосили у ГУР.

Нагадаємо, що драматичний театр Маріуполя, який використовували як бомбосховище, 16 березня розбомбила російська авіація, загинуло не менше 300 мирних жителів.

Російські окупаційні війська з п'ятниці й до ранку понеділка 25 липня закривають в'їзд та виїзд з окупованого Маріуполя Донецької області "для проведення фільтраційних заходів.

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