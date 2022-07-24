Обстріл порту в Одесі: в ООН спростували коментар "джерела" The New York Times

Неофіційний коментар «джерела» The New York Times не відображає позицію ООН щодо обстрілу росіянами порту в Одесі.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М‘яко кажучи нас така позиція здивувала", - написав Ніколенко.

По-перше, за його словами, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових.

"Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз‘ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар «неназваного джерела» для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації", - додав речник.

23 липня The New York Times написала, що за словами одного з вищих посадовців Організації об'єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси «можливо технічно не порушила» підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

Нагадаємо, 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Відомо про постраждалих.

Ракетну атаку по Одесі беззастережно засудив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Посол США в Україні Бріджит Брінк зі свого боку назвала обстріл порту обурливим.