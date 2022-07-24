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За ранок росіяни зруйнували дві школи в Донецькій області

Також під обстріл потрапив дитсадок. 

У Донецькій області російські війська зруйнували вранці ще дві школи – в Костянтинівці та Бахмуті.

У Новодмитрівці вони поцілили в дитячий садок. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в фейсбуці.

"Близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади – зруйнувала приватний будинок. Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та  Красногорівки – пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих на даний час інформація не надходила", – написав він. 

Фото: Павло Кириленко в фейсбук

Фото: Павло Кириленко в фейсбук
Фото: Павло Кириленко в фейсбук

Нагадаємо, у Донецькій області за добу під обстрілами були житлові сектори м. Торецьк, Авдіївки (там також обстріляли промисловий і гаражний кооператив), с. Кам’янка, с. Веселе, смт Гостре. На ранок були обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. За добу по області – двоє загиблих і двоє поранених.

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