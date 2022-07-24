Росія залучає до війни проти України цивільних льотчиків. Список

Російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України.

Зокрема, до російської військової агресії залучені льотчики та авіаційний персонал державних авіакомпаній РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України», - зазначає розвідка.

Крім того, ГУР повідомляє, що у соціальних мережах та приватних розмовах російські льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, а також скаржаться на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон. Вони також обговорюють можливість притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої поразки РФ у війні проти України.

Українська розвідка опублікувала список воєнних злочинців – працівників підприємства «Государственная авиакомпания «224 летный отряд» (місце дислокації аеродром Мігалово, Тверська область РФ).

Нагадаємо, що в перехопленій ГУР МО розмові загарбник розповідає матері про свавілля генерала, що не дозволяє ротацію, мародерство та злочинні розваги його співслуживців.