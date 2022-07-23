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Перехоплення ГУР: серед буднів окупантів мародерство, свавілля командування та злочини проти цивільних

Окрім іншого, російським військовим не вистачає одягу.

Перехоплення ГУР: серед буднів окупантів мародерство, свавілля командування та злочини проти цивільних
Фото: ГУР МО

В перехопленій ГУР МО розмові загарбник розповідає матері про свавілля генерала, що не дозволяє ротацію, мародерство та злочинні розваги його співслуживців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Окупант каже, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри готовність всіх документів для цього.

Він розповідає, що нарешті вивезли більшість речей здобутих шляхом мародерства.

Більше того, російським військовим не вистачає одягу, тож вони крадуть у покинутих будівлях «майки та шорти».

А в якості п'яної розваги, його співслуживці о 4 ранку обстріляли село, в якому залишилось близько 50 літніх людей.

«Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові».

Нагадаємо, в перехоплених розмовах росіяни розповідають про втрати, анархію, корупцію, алкоголізм у власних підрозділах і концтабір в ОРДЛО.

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