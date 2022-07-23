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Ми не втратили жодного метра на Харківщині, - Синєгубов

До Харкова росіяни не підійшли.

Ми не втратили жодного метра на Харківщині, - Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Російським окупантам не вдалося просунутися Харківщиною з того часу, як ЗСУ відкинули ворога.

Про це у Телеграм заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"До Харкова вони не підійшли. Ми не втратили жодного метра нашої території з того часу, як наші військові відкинули ворога. По деяких напрямках наші Збройні Сили мають успіх", - наголосив він.

Водночас, продовжив глава ОВА, окупанти мають можливість обстрілювати місто з артилерії та РСЗВ. Щодо захисту Харківщини від ракетних обстрілів з боку російського Бєлгорода голова ХОВА зазначив, що відповідні військові підрозділи ЗСУ роблять все можливе для захисту нашої території.

Нагадаємо, що 23 липня вранці російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру і університет Харкова з реактивних систем залпового вогню. Постраждала одна людина. 

21 липня окупанти обстріляли Харків. Через ворожі обстріли спалахнуло п’ять пожеж, загинуло четверо людей. 

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